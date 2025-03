Japão é o primeiro país a se classificar para Copa do Mundo de 2026

O Japão se tornou a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, com uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Bahrein, nesta quinta-feira (20), em Saitama.

Líder isolada do Grupo C das Eliminatórias da Ásia, com 19 pontos faltando três rodadas para o final, a seleção japonesa garantiu sua vaga e se junta a Estados Unidos, México e Canadá, classificados automaticamente para o Mundial do ano que vem como anfitriões.

Daichi Kamada (66') e Takefusa Kubo (87') foram os autores dos gols da vitória dos 'Samurais Azuis'. Os jogadores comemoraram a vaga com os mais de 60 mil espectadores no estádio de Saitama.

Será a oitava participação consecutiva do Japão na Copa do Mundo, torneio que disputou pela primeira vez em 1998, na França, e do qual nunca passou das oitavas de final.

Na última edição, no Catar-2022, os japoneses surpreenderam ao terminarem o Grupo E na liderança, à frente da Espanha e eliminando Alemanha e Costa Rica, mas voltaram a cair nas oitavas ao perderem para a Croácia nos pênaltis.

No Grupo C das Eliminatórias da Ásia, a Austrália ocupa a segunda posição, que também classifica para o Mundial de 2026, que terá 48 seleções pela primeira vez na história.

Os 'Socceroos' somam 10 pontos depois da goleada sobre a Indonésia por 5 a 1, mas a Arábia Saudita (3ª com 6 pontos) pode encostar na tabela se vencer a China nesta quinta-feira.

Coreia do Sul, que empatou em 1 a 1 com Omã, e Irã, líderes dos outros dois grupos da competição, também estão próximos de garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo.

