Israel destitui chefe do serviço de inteligência Shin Bet

O governo israelense anunciou nesta sexta-feira (21, data local) a destituição do chefe do serviço doméstico de inteligência Shin Bet, em quem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz não confiar mais.

"O governo aprovou por unanimidade a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de pôr fim ao mandato" de Ronen Bar, que deixará suas funções no Shin Bet quando um sucessor for nomeado, ou no mais tardar em 10 de abril, anunciou o governo em comunicado.

Na semana passada, Netanyahu revelou que Bar seria afastado por "falta de confiança".

Bar foi designado em outubro de 2021 para um período de cinco anos, sob o governo anterior em Israel, que esteve no poder por curto período, entre junho de 2021 e dezembro de 2022.

Suas relações com Netanyahu eram tensas desde antes do ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desatou a guerra na Faixa de Gaza.

Seu principal foco de diferença era uma proposta de reforma do Poder Judiciário do primeiro-ministro, que polarizou o país.

As relações entre ambos se deterioraram ainda mais depois que o Shin Bet divulgou no dia 4 de março um relatório sobre o ataque do Hamas, no qual reconheceu a incapacidade da agência para impedir a ação do movimento palestino.

O documento também menciona "uma política de silêncio que permitiu ao Hamas ter um fortalecimento militar maciço".

