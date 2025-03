Ibovespa hesita nos primeiros negócios após série de altas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio a alguma realização de lucros após seis altas seguidas, tendo encostado nos 133 mil pontos na véspera, enquanto a temporada de balanços trazia os resultados de Hapvida, Minerva e Petroreconcavo, entre outros.

Investidores também repercutem nesta sessão decisão de política monetária do Banco Central brasileiro, que confirmou as expectativas e elevou a Selic para 14,25% ao ano, enquanto indicou um ajuste de menor magnitude na próxima reunião, em maio, se confirmado o cenário esperado.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,03%, a 132.552,25 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, caía 0,5%.

Na véspera, o Ibovespa subiu 0,79%, a 132.508,45 pontos, maior patamar de fechamento em cerca de cinco meses, confirmando uma sequência de seis altas, o que não ocorria desde agosto do ano passado, quando fechou no azul em oito pregões seguidos. No melhor momento da quinta-feira, chegou a 132.984,25 pontos.

(Por Paula Arend Laier)