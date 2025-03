Holanda e Espanha empatam na ida das quartas da Liga das Nações

Com um gol nos acréscimos de Mikel Merino (90'+3), a atual campeã Espanha arrancou um valioso empate com a Holanda em 2 a 2 nesta quinta-feira (20), em Roterdã, no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Merino marcou quando tudo levava a crer que os holandeses venceriam o confronto graças aos gols de Cody Gakpo (28') e Tijjani Reijnders (46'), que viraram o placar depois Nico Williams (9') fez o primeiro para os espanhóis.

"É muito difícil vencer sempre, ainda mais por uma margem ampla. Contra um adversário como a Holanda, é muito difícil. A partida foi como esperávamos, muito equilibrada", disse o técnico da Espanha, Luis de la Fuente.

Com o bom resultado fora de casa, a 'Roja' vai motivada para o jogo de volta no próximo domingo, em Valência, enquanto os holandeses, que foram superiores, pagaram pela falta de ambição no segundo tempo.

"O resultado não é merecido. Temos uma partida muito difícil pela frente agora, mas não vamos facilitar tanto no domingo", prometeu o técnico da Holanda, Ronald Koeman.

- Provocação nas arquibancadas -

Um enorme mosaico nas arquibancadas mostrou imagens de ídolos do futebol holandês como Johan Cruyff, Marco Van Basten e Ruud Gullit.

Mas a mensagem era clara: o destaque era Robin Van Persie marcando contra a Espanha na goleada por 5 a 1 da 'Oranje' na Copa do Mundo de 2014.

Longe de se intimidar, a seleção espanhola começou melhor na partida.

O primeiro chute a gol veio aos 2 minutos de Pedri, e o placar saiu do zero quando Lamine Yamal roubou a bola de Jorrel Hato na ponta e passou para Pedri, que encontrou espaço na área para Nico Williams girar na área e finalizar (8').

- Reação holandesa -

Mas não demorou muito para a 'Laranja Mecânica' entrar em cena.

Um chute por cima de Virgil Van Dijk (21) foi o primeiro aviso da reação holandesa, que começou com Cody Gakpo marcando após receber livre na área de Justin Kluivert (28').

Unai Simón fez boa defesa em tentativa de Memphis Depay (36') Tijjani Reijnders acertou o travessão (43').

Nesse meio tempo, a lesão no zagueiro Pau Cubarsí obrigou a Espanha a fazer sua primeira substituição para a entrada do jovem Dean Huijsen, de 19 anos, que nasceu em Amsterdã, em meio às vaias da torcida holandesa.

- Empate no fim -

O segundo tempo começou da pior maneira possível para os espanhóis: passe de Jeremie Frimpong para Reijnders, que fez 2 a 1.

Nada estava funcionando para a 'Roja', e o técnico Luis de la Fuente tentou mudar tudo no ataque faltando 30 minutos para o apito final, tirando Pedri, Yamal e Álvaro Morata e colocando Dani Olmo, Mikel Oyarzabal e Ayoze Pérez.

Mas somente a expulsão do lateral holandês Jorrel Hato local (82) abriu o caminho para os espanhós.

Com pouco tempo restante e enquanto a torcida local comemorava nas arquibancadas, um chute de Nico Williams, desviado por Bart Verbuggen, deixou a bola nos pés de Merino, que não perdoou e deixou tudo igual nos acréscimos (90'+3).

dr/pm/cb

© Agence France-Presse