Haddad: Selic atual é momentânea; não vamos manter 8%, 9% de juro real a vida inteira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o atual patamar da Selic, elevado, é momentâneo. Ele deu a declaração durante entrevista à Globonews ao ser questionado sobre a trajetória da dívida pública.

"Você está projetando a trajetória da dívida com essa Selic, imaginando que essa Selic é eterna? Essa Selic é uma momentânea para corrigir um problema inflacionário que tem razões domésticas, mas tem razões externas também. Nós estamos corrigindo", disse.

Ele ponderou que os juros reais não permanecerão em 8 ou 9%, já que isso poderia asfixiar a economia. "Não é esse o horizonte que está colocado. Eu converso com o mercado financeiro, com o setor produtivo, faço audiência toda semana com empresário, toda semana. Eu vou para São Paulo, abro a minha agenda para quem está pedindo audiência para explicar um problema, pedir ajuda na superação de outro problema", disse Haddad, acrescentando que tem "as mesmas preocupações desse pessoal".

O ministro disse também receber aqueles que estão satisfeitos com o País. "Eu recebo os empresários que estão ganhando dinheiro no Brasil, que estão satisfeitos com o Brasil, que estão investindo no Brasil. Então, eu entendo o mercado financeiro, mas eu não posso só olhar para o mercado financeiro, eu tenho que ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo", disse.

Haddad reconhece a sensibilidade do mercado financeiro e pontuou o potencial destrutivo quando se perde a confiança dos investidores. "Se está havendo um problema desse tipo, nós temos que reconstruir pontes, temos que conversar mais e nós vamos fazer isso. Agora, ficar negando o resultado, aí eu considero que não é muito bacana", disse, em alusão às medidas adotadas pelo governo e os resultados fiscais obtidos até o momento.