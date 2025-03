Haddad dá indireta a Tarcísio: 'Lição de casa às custas do governo federal'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma indireta hoje ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de alimentos da cesta básica.

O que aconteceu

Haddad disse que governador está "fazendo a lição de casa às custas do governo federal". "Outro dia eu vi um governador falando que isenta a cesta básica. Perguntaram para ele: 'Mas e a carne? E o ovo?', e aí não tava na cesta básica do governador. Então, é muito fácil fazer fake news e dizer que já fez tudo, que está fazendo a lição de casa. Está fazendo a lição de casa às custas do governo federal."

Governo federal pediu, no início do mês, que governadores isentem cobrança do imposto sobre alimentos básicos, e Tarcísio respondeu. Em vídeo publicado nas redes sociais, governador paulista disse que já estava fazendo o "dever de casa". "Aqui em São Paulo estamos fazendo o dever de casa desde o início da gestão quando o assunto é comida mais barata na mesa. Não é de hoje que o ICMS no estado é zero para itens do dia a dia, como arroz, feijão, ovos, farinhas, legumes e verduras", disse.

No mesmo vídeo, governador ainda apontou necessidade de controlar gastos públicos. "O que promove justiça social é a responsabilidade fiscal, é o olhar cuidadoso da gestão, é a tomada de decisões difíceis quando necessário pelo bem de todos", afirmou.

Ovo é isento de cobrança de ICMS em São Paulo desde 2008, mas há cobrança de 11% sobre as carnes. Não incide imposto sobre arroz e feijão no estado desde 2016. No ano passado, Tarcísio decretou a renovação desses benefícios fiscais até o fim de 2026.

Na reforma tributária, sancionada em janeiro deste ano, alimentos considerados essenciais foram isentos de impostos federais. Iniciativa do governo federal tenta conter alta nos preços da comida, considerada a maior pedra no sapato da gestão Lula. O aumento nos custos do grupo alimentos e bebidas foi superior ao da inflação geral, segundo dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), e afeta a popularidade do presidente.

Governo federal pediu que estados façam o mesmo movimento, para que as isenções cheguem ao bolso do consumidor. Segundo levantamento do Estadão, ao menos 14 estados já adotam alíquotas diferenciadas para produtos da cesta básica regional: cada estado tem autonomia para definir quais são os itens beneficiados.