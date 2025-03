Governo Trump abrirá mais hectares do Alasca para perfuração de petróleo e gás

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, anunciou nesta quinta-feira medidas para abrir mais áreas para exploração de petróleo e gás e suspender as restrições à construção de um oleoduto de GNL no Alasca, cumprindo o decreto do presidente Donald Trump para remover barreiras ao desenvolvimento de energia no Estado.

Burgum disse que a agência planeja reabrir os 82% da Reserva Nacional de Petróleo do Alasca que estão disponíveis para arrendamento para desenvolvimento e reabrir a Planície Costeira de cerca de 600 mil hectares do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico para exploração de petróleo e gás.

Ele também disse que o governo revogará restrições sobre algumas áreas, o que abriria caminho para o projeto proposto da Ambler Road e do Gasoduto de Gás Natural Liquefeito do Alasca.

"Chegou a hora de os EUA abraçarem os recursos abundantes e em grande parte inexplorados do Alasca como um caminho para a prosperidade da nação, incluindo os habitantes do Alasca", disse Burgum.

O governador republicano do Alasca, Mike Dunleavy, e a bancada do Estado no Congresso têm pressionado por uma reversão das políticas de desenvolvimento de recursos do Alasca de Biden.

Algumas nações indígenas do Alasca também pediram o direito de desenvolver recursos e receberam bem o anúncio.

(Reportagem de Valerie Volcovici)