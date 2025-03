GM e Hyundai negociam compartilhar veículos nas Américas, dizem fontes

Por Hyunjoo Jin e Norihiko Shirouzu e Heekyong Yang

SEUL (Reuters) - Hyundai e General Motors estão próximas de finalizar um acordo para que a montadora sul-coreana compartilhe dois modelos de vans comerciais elétricas com a norte-americana, em um entendimento que pode envolver o Brasil, disseram fontes próxima do assunto.

Em troca, a GM poderia fornecer à Hyundai picapes para vender sob sua própria marca na América do Norte, disse uma das fontes.

Tais acordos poderiam dar início a uma parceria mais ampla, já que as empresas, duas das maiores montadoras do mundo, mantêm discussões abrangentes, disse uma das fontes. Documentos analisados pela Reuters mostram que a Hyundai está considerando acordos com a GM que incluem compra ou desenvolvimento conjunto envolvendo chips de computação, baterias de última geração e materiais para baterias.

Pelas discussões, a Hyundai produziria vans para serem vendidas sob suas próprias marcas e sob as da GM, inicialmente importando-as da Coreia do Sul, de acordo com os documentos e a fonte. Mas a Hyundai está considerando fabricar as vans na América do Norte até 2028. A fonte disse que a Hyundai está explorando a construção de uma nova fábrica nos EUA, acrescentando produção a uma instalação existente ou terceirizando a fabricação.

As negociações sobre picapes se concentram no compartilhamento pela GM de seus modelos de médio porte - Chevrolet Colorado e GMC Canyon - nos Estados Unidos, disse uma das fontes. A Hyundai também quer vender modelos maiores da empresa, disse a fonte, mas a GM não colocou essa opção na mesa.

Qualquer acordo de compartilhamento de picapes provavelmente levará mais tempo para ser finalizado do que o acordo envolvendo as vans, disse a fonte.

Como a Hyundai pretende convencer a GM a compartilhar suas picapes de grande sucesso de vendas, o grupo sul-coreano considera oferecer à GM o SUV Creta para atualizar sua linha de modelos no Brasil, sexto maior mercado de veículos do mundo, disse uma das fontes.

Uma terceira fonte disse que a GM espera compensar parcialmente seus negócios em dificuldades na China por meio de parcerias com a Hyundai. A GM, disse essa fonte, poderia usar as plataformas de veículos de pequeno e médio portes da Hyundai para expandir potencialmente nos mercados sul-americanos, cujas vendas são lideradas há anos pela Stellantis.