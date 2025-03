Gleisi: projeto do IR deve ser aprovado no Congresso apesar de avaliações pessimistas

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 20, que o projeto do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deve ser aprovado no Congresso, embora enfrente algumas "avaliações pessimistas".

Pela proposta, a perda de receita com ampliação da faixa de isenção do IR para até R$ 5 mil - além de descontos do tributo em ganhos salariais mensais entre R$ 5 mil e R$ 7 mil - será de R$ 25,84 bilhões em 2026, segundo dados do governo federal.

O governo quer compensar o valor com uma alíquota mínima do imposto para famílias com renda superior a R$ 50 mil por mês ou R$ 600 mil por ano, o que pode gerar uma arrecadação de R$ 34,12 bilhões.

Segundo a chefe da articulação política, essa compensação seria o principal argumento a ser utilizado para debater o projeto no Legislativo.

"Os recursos para isentar e reduzir o imposto de renda de 20 milhões de pessoas virão de 141 mil contribuintes que ganham mais de R$ 600 mil por ano e contribuem com menos de 10% deste valor. Repetindo: 141 mil que pagam muito pouco imposto e vão pagar um pouco mais para fazer justiça a quem ganha menos e paga até 27,5% na tabela", escreveu Gleisi na plataforma X.

A ministra prosseguiu: "Este é o principal argumento para o debate do projeto de lei no Congresso. Por isso, acreditamos que a medida será aprovada pela maioria, apesar das avaliações pessimistas de alguns."