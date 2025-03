Gleisi aciona STF contra Gustavo Gayer e pede R$ 30 mil por danos morais

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), acionou o STF contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) por declarações machistas do deputado federal.

O que aconteceu

Gleisi pediu a condenação do parlamentar e R$ 30 mil por danos morais. Os advogados da ministra classificaram a atitude de Gayer como "criminosa" e que o objetivo dele era "constranger e humilhar" a petista com as publicações feitas nas redes sociais.

A notícia-crime apresentada ao STF cita também violência política de gênero. "Atitudes como essa —que são explícitas na tentativa de humilhar publicamente uma mulher— são inaceitáveis e precisam sofrer repreensão em um Brasil que luta para superar o entristecedor cenário de violência", afirmam os advogados.

Deputado fez uma série de ataques a Gleisi na semana passada. Ele questionou se o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara e companheiro da ministra, iria aceitar que Lula a "oferecesse" para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), "como um cafetão oferece uma garota de programa". O deputado também sugeriu que que Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre seriam um "trisal".

As declarações de Gayer ocorreram após uma fala do presidente Lula. Em referência a Gleisi, o petista afirmou que colocou uma "mulher bonita" na articulação política para ter uma boa relação com o Congresso. "Uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer relações com vocês. Por isso, coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês", disse.

Fala machista de Lula também foi criticada, mas Gleisi saiu na defesa do presidente. A ministra disse que "gestos são mais importantes que palavras". "Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso para fazer um jogo baixo", afirmou Gleisi na semana passada.