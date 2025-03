Futuros recuam após Fed manter juros inalterados e sinalizar dois cortes em 2025

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira, um dia depois da sinalização do Federal Reserve de mais dois cortes na taxa de juros neste ano, apesar das incertezas decorrentes das políticas comerciais dos Estados Unidos.

O Fed optou por manter os juros inalterados na quarta-feira, um movimento amplamente esperado pelos mercados, mas reafirmou sua previsão de duas reduções de 25 pontos-base até o final do ano.

Por outro lado, o banco central dos EUA revisou suas perspectivas econômicas, projetando um crescimento ligeiramente menor e uma inflação maior para o ano, junto de um aumento modesto na taxa de desemprego até 2025.

"É muito difícil saber como isso vai se desenrolar", disse o chair do Fed, Jerome Powell, em coletiva de imprensa após a reunião de dois dias.

Os participantes do mercado estão atualmente considerando 63 pontos-base de afrouxamento pelo Fed neste ano, colocando a chance de um corte de 25 pontos-base em junho em 60%, de acordo com a ferramenta Fedwatch da CME.

Na sessão anterior, os principais índices acionários obtiveram ganhos, com o S&P 500 avançando 1%, o Nasdaq, subindo 1,4% e o Dow Jones ganhando quase 1%.

O futuro do S&P 500 caía 0,62%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,75%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,54%.

Apesar de Wall Street ter registrado ganhos em três das últimas quatro sessões, o S&P 500 permanece em queda de 3,5% até o momento neste ano e o Nasdaq, em baixa de 8%.

As quedas dos índices apagaram todos os ganhos desde a eleição do presidente Donald Trump em novembro, ressaltando as preocupações com a desaceleração do crescimento econômico e as tensões comerciais fomentadas pelas medidas comerciais agressivas de Trump.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)