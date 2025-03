Furadeira e parafusadeira faz sucesso e está por R$ 100; veja avaliações

O Guia de Compras UOL encontrou uma boa oferta de furadeira e parafusadeira na Shopee. O modelo da marca Ecosen custava R$ 500 e agora está por R$ 99,90.

A seguir, detalhamos os principais atributos do modelo e o que diz quem já comprou.

O que o fabricante diz sobre o produto

Compatível com uso doméstico e industrial.

Disponível nas versões 12V e 21V, além de quatro, 28 ou 29 peças (escolher antes de adicionar ao carrinho).

Operação com interruptor reverso.

Recarregável.

Velocidade variável.

Ajuste e torque de aperto.

O que diz quem comprou

O produto tem nota média de 4,8 (do total de cinco) entre 1,6 mil vendas registradas. Confira alguns comentários de consumidores:

Ela é boa no tamanho e no peso. Uma ótima compra e com bom custo-benefício. A entrega foi muito rápida e o produto veio muito bem embalado. O kit é bem variado e eu indico.

Mario Pedroso

Produto veio bem embalado e em boas condições. Foi feito um primeiro teste e funcionou direitinho. Vendedor educado e atencioso.

Daniela Freitas

Amei minha furadeira. É perfeita para mim que não consigo pega algo pesado por ter artrose na mão. Vale cada centavo.

Sonia Britto

Pontos de atenção

Contudo, há relatos de produtos que apresentaram defeito. Ainda há compradores que alertam para o fato de o modelo servir somente para tarefas domésticas e não ser profissional. Além disso, algumas avaliações citam que o item não acompanha maleta.

A parafusadeira parou de funcionar e só gira com ajuda das mãos.

Ivanildo

Gostei do produto, porém fiquei frustrado por não ter verificado que não viria com a maleta! Sendo que em outros vendedores tem o mesmo produto e acompanha a maleta de transporte! Prestem muita atenção!

Marcio

Pode comprar o produto. É bom. Não é uma ferramenta profissional, mas ajuda para serviços menores.

Kenny

