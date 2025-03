Restaurante deixa aviso culpando 'pessoal do Bolsa Família' por faltas

Um aviso que relacionava o "pessoal do Bolsa Família" à falta de funcionários foi flagrado no balcão da rede de restaurantes Freshouse em um shopping center na zona sul de São Paulo. A empresa afirma que a mensagem foi fixada em um de seus computadores sem autorização da diretoria.

O que aconteceu

O bilhete estava colado com fita adesiva em um computador da Freshouse do shopping Market Place. O caso teria ocorrido nesta semana e foi denunciado pelo perfil do Instagram Brasil Fede Covid.

Senhores clientes, por favor, tenham paciência, o pessoal do bolsa família e da cervejinha' não quer trabalhar, estamos com muita falta [de] funcionários. Obrigado Aviso em restaurante da rede Freshouse no shopping Market Place, em São Paulo

"Infelizmente tivemos esse caso isolado", disse a rede ao UOL. A empresa disse que o papel com a mensagem foi removido do local assim que tomou conhecimento e que resolveu a questão internamente.

O assunto já foi resolvido e preferimos poupar o envolvido até para evitar maiores problemas para o mesmo, que ficou muito abalado. Rede Freshouse, ao UOL

A empresa classificou a mensagem como inapropriada e "equivocada sobre a situação". Em nota publicada nas redes sociais, o restaurante diz ainda que o bilhete "foi colocado indevidamente no local", que a comunicação não reflete os valores da empresa e foi feita sem autorização da diretoria.

A rede pediu desculpas "a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida". "Reforçamos internamente com toda a nossa equipe a importância de uma comunicação alinhada com nossos princípios, que sempre prezam pelo respeito e acolhimento a todos", afirma a nota.