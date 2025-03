FedEx corta mais uma vez sua expectativa de lucro para 2025 e ações caem 4% no after hours

A FedEx mais uma vez reduziu suas expectativas de lucro para o ano fiscal de 2025, já que os lucros do terceiro trimestre fiscal ficaram um pouco abaixo das expectativas dos analistas nesta quinta-feira, 20.

A empresa anunciou que o lucro por ação do terceiro trimestre cresceu 17%, chegando a US$ 4,51, enquanto as vendas totalizaram US$ 22,2 bilhões, aumentando cerca de 2% em relação ao ano anterior. O consenso dos analistas consultados pela FactSet previa um lucro de US$ 4,56 por ação e uma receita de US$ 21,87 bilhões.

Para 2025, a empresa reduziu as expectativas para seu lucro por ação ajustado para entre US$ 19,00 e US$ 20,00, em comparação com a previsão anterior de US$ 20,00 a US$ 21,00 por ação.

Os analistas atualmente esperam que o lucro por ação fiscal da FedEx em 2025 crescerá 6%, chegando a US$ 18,93, com uma receita de US$ 87,59 bilhões, praticamente estável em comparação com o ano fiscal de 2024.

O diretor financeiro da FedEx, John Dietrich, disse que a decisão da empresa de revisar sua perspectiva de lucros "reflete a fraqueza da economia industrial dos EUA, mas continuamos confiantes na execução de iniciativas de transformação para gerar valor para os acionistas".

Às 18h02 (de Brasília), as ações da FedEx caíam 4,61% no after hours de Nova York.