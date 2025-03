Federarroz: colheita da safra no RS atinge 50% da área

São Paulo, 20 - A colheita do arroz no Rio Grande do Sul atingiu 50% da área plantada, segundo a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz). Em nota, a entidade diz que a produtividade é satisfatória e indica uma safra dentro da normalidade até o momento. "O clima favoreceu a Fronteira Oeste, permitindo o recolhimento dos grãos com plantas em pé, diferentemente do Litoral, onde lavouras acamadas dificultam os trabalhos. No entanto, a qualidade dos grãos na Fronteira Oeste tem sido impactada pela forte onda de calor registrada em janeiro e fevereiro, resultando na redução da quantidade de grãos inteiros na última semana", destacou a Federarroz.