Fávaro apresentou no Senado prioridades do Ministério para 2025/26

São Paulo, 20 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve ontem (19) na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado para detalhar as diretrizes e programas prioritários do Ministério para o período 2025/26.Em nota, a pasta informou que entre os destaques estão a modernização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), a ampliação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), além da rastreabilidade de rebanhos bovinos e bubalinos."Fávaro também fez um balanço das conquistas recentes da pasta, como o recorde histórico de abertura de 344 novos mercados para o agro brasileiro e Plano Safra 2024/2025", disse.