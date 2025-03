Ex-atleta do Zimbábue, Kirsty Coventry é a primeira mulher eleita para a presidência do COI

O Comitê Olímpico Internacional (COI) elegeu nesta quinta-feira (20) a primeira mulher para a presidência da instituição, após votação realizada em Costa Navarino, na Grécia. Aos 41 anos, Kirsty Coventry, do Zimbábue, é também a primeira africana e a mais jovem a ocupar a posição, sucedendo o alemão Thomas Bach.

Kirsty é ex-nadadora e bicampeã olímpica dos 200 metros rasos nos Jogos de Atenas 2004 e Pequim 2008. Ela será a décima presidente COI e terá um mandato de oito anos pela frente, podendo concorrer a um segundo de quatro anos, desde que não ultrapasse o limite de idade de 74 anos.

"Este é um momento extraordinário. Quando eu era uma menina de nove anos de idade, jamais poderia imaginar um dia estar aqui, podendo contribuir de alguma forma para este nosso incrível movimento", declarou Coventry após o anúncio de sua vitória.

A africana concorreu com outros seis candidatos, número recorde de postulantes ao cargo da instituição, que possui 130 anos de existência.

Coventry, que muitos viam como a favorita de Bach para sucedê-lo, venceu outros candidatos apontados como mais fortes na disputa, como o britânico Sebastian Coe, outro ex-atleta olímpico e presidente da associação mundial de atletismo (World Athletics).

"Esta não é apenas uma grande honra, mas também um lembrete para cada um de vocês de que liderarei esta organização com muito orgulho, com nossos valores e espero, cheia de confiança, que todos vocês se orgulhem da decisão que tomaram", acrescentou Kirsty Coventry aos membros do COI.