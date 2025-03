EUA e Israel terão conversas de alto nível sobre Irã na Casa Branca semana que vem

Por Matt Spetalnick

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e Israel realizarão conversações de alto nível na Casa Branca sobre o programa nuclear do Irã no início da próxima semana, disse uma pessoa familiarizada com o assunto nesta quinta-feira.

A reunião planejada segue a carta do presidente dos EUA, Donald Trump, à liderança do Irã no início deste mês, na qual ele advertiu Teerã que tinha a opção de fazer um acordo nuclear com os EUA ou enfrentar uma possível ação militar.

A delegação israelense será liderada pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, e pelo conselheiro de segurança nacional, Tzachi Hanegbi, e se reunirá com conselheiros seniores de Trump, disse à Reuters a fonte que fica em Washington.

Espera-se que as duas equipes discutam o potencial das negociações nucleares entre os EUA e o Irã e questões regionais relacionadas a Teerã, disse a fonte, falando sob condição de anonimato. O Axios foi o primeiro a informar sobre a reunião agendada em Washington.

Trump disse que enviou a carta ao aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, ferozmente antiocidental, que respondeu que Teerã não seria intimidado a entrar em negociações.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse nesta quinta-feira que Teerã considerará as "oportunidades", bem como as ameaças contidas na carta de Trump.

No sábado, Trump lançou ataques militares em larga escala contra os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, por causa dos ataques do grupo contra a navegação do Mar Vermelho, e advertiu o governo iraniano de que ele será responsabilizado se não os controlar.

Desde que retornou ao cargo em janeiro, Trump restabeleceu uma campanha de "pressão máxima" com o objetivo de isolar o Irã da economia global e cortar suas exportações de petróleo.

Durante seu mandato de 2017 a 2021, Trump retirou os Estados Unidos de um acordo histórico entre o Irã e as principais potências que impôs limites rígidos às atividades nucleares de Teerã em troca de alívio de sanções.

Depois que Trump se retirou em 2018 e voltou a impor sanções, o Irã violou e ultrapassou em muito esses limites.

As autoridades ocidentais temem que um Irã com armas nucleares possa ameaçar Israel e os produtores de petróleo do Golfo Árabe e desencadear uma corrida armamentista regional. O Irã nega a busca por armas nucleares.

