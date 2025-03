Eddie Jordan, ex-proprietário de escuderia Fórmula 1, morre aos 76 anos

Eddie Jordan, ex-proprietário de uma equipe de Fórmula 1 que deu ao alemão Michael Schumacher sua primeira oportunidade na principal categoria do automobilismo, morreu aos 76 anos, vítima de câncer de próstata, anunciou sua família nesta quinta-feira (20).

"Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Eddie Jordan, ex-proprietário de uma equipe de F1, consultor de televisão e empresário", escreveu a família em um comunicado.

O irlandês, que passava por um tratamento na África do Sul, "faleceu com a família ao seu lado na Cidade do Cabo, na madrugada de 20 de março de 2025", acrescentou a nota.

Eddie Jordan fundou a equipe Jordan F1 em 1991 e teve o estreante Michael Schumacher entre seus primeiros pilotos no Grande Prêmio da Bélgica de 1991.

A equipe disputou 250 Grandes Prêmios até sua venda no final de 2005.

Jordan anunciou em dezembro que sofria de câncer de próstata.

O CEO da Fórmula 1, o italiano Stefano Domenicali, reagiu à notícia da morte e, em nome da empresa que administra a principal categoria do automobilismo, disse que estava "profundamente triste".

"Com sua energia inesgotável, sempre soube fazer as pessoas sorrirem, permanecendo autêntico e brilhante em todos os momentos", destacou Domenicali. "Representa toda uma era da F1 e sentiremos muita falta", acrescentou.

jw/gj/psr/es/fp

© Agence France-Presse