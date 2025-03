Economistas dizem que China deveria intensificar suporte ao consumo de serviços

PEQUIM (Reuters) - A China deveria intensificar o apoio ao seu setor de serviços para impulsionar o consumo, que os principais líderes tornaram uma prioridade este ano para estimular o crescimento em meio às disputas tarifárias com os Estados Unidos, disseram economistas da Universidade Peking e um ex-assessor do banco central.

Com a visão de aumentar o consumo das famílias, as autoridades chinesas dobraram o estímulo fiscal para 300 bilhões de iuanes (US$41,46 bilhões) em um esquema ampliado de subsídios a bens de consumo para veículos elétricos, eletrodomésticos e outros produtos.

"Tenho uma sugestão específica de que o esquema poderia ser expandido para o setor de serviços. Isso pode ser feito imediatamente", disse Yan Se, professor associado e vice-diretor do Instituto de Política Econômica da Universidade Peking, em uma reunião na quarta-feira.

"Talvez você não compre outra televisão este ano depois de ter comprado uma no ano passado, mas o setor de serviços é diferente... Ele é persistente e não é pontual", disse Yan.

Dados oficiais divulgados na segunda-feira mostraram que as vendas de eletrodomésticos e dispositivos audiovisuais cresceram 10,9% em janeiro-fevereiro em relação ao mesmo período do ano anterior, desacelerando ante o salto de 39,3% em dezembro e o crescimento de 22,2% em novembro.

Em 2024, a despesa de consumo de serviços foi de 13.016 iuanes per capita, um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior, representando 46,1% da despesa total de consumo doméstico, segundo dados oficiais.

Liu Qiao, reitor da Guanghua School of Management da Universidade Peking, disse que os gastos com serviços domésticos da China eram baixos em relação à produção econômica anual.

Ele disse que seria crucial para a China aumentar o componente de gastos domésticos da produção econômica anual para cerca de 60% até 2035, em comparação com os menos de 40% atuais, e previu que o consumo de serviços será responsável por cerca de 60% do total de gastos domésticos até lá.

"O setor de serviços será a principal força de emprego no futuro", disse Chen Yuyu, diretor do Instituto de Pesquisa de Política Econômica da universidade.

"Mesmo que tenhamos obtido bons resultados no setor industrial atualmente, devemos estar cientes de que a China precisa de um setor industrial forte e inovador, e não de um setor industrial que represente uma grande parte do PIB", disse Chen.

Separadamente, Liu Shijin, ex-assessor do banco central da China, disse em um fórum na semana passada que a China deveria se concentrar no aumento do consumo de serviços e acelerar a urbanização para aumentar a renda dos migrantes rurais.

"Quando falamos de consumo insuficiente, a questão principal é a falta de consumo de serviços. O consumo de bens é mais ou menos estável, mas o consumo de serviços está diretamente relacionado ao nível de urbanização", disse Liu.

(Reportagem de Ellen Zhang e Kevin Yao)