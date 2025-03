Dívida global ultrapassa US$100 trilhões com o aumento dos custos com juros, diz OCDE

Por Yoruk Bahceli

LONDRES (Reuters) - A dívida pública e corporativa em todo o mundo ultrapassou US$100 trilhões no ano passado, informou a OCDE nesta quinta-feira, com o aumento dos custos com juros fazendo com que os tomadores de empréstimos enfrentem escolhas difíceis e precisem priorizar os investimentos produtivos.

Entre 2021 e 2024, os custos com juros como parcela da produção subiram do nível mais baixo para o mais alto dos últimos 20 anos. Os gastos dos governos com pagamentos de juros atingiram 3,3% do PIB em seus países membros, mais do que os gastos com defesa, informou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico em um relatório sobre a dívida global.

Embora os bancos centrais estejam cortando as taxas de juros agora, os custos de empréstimos permanecem muito mais altos do que antes dos aumentos das taxas em 2022, de modo que a dívida com taxas baixas continua a ser substituída e os custos com juros provavelmente continuarão a subir no futuro.

Isso ocorre em um momento em que os governos enfrentam grandes despesas. O Parlamento da Alemanha aprovou um plano para impulsionar a infraestrutura e apoiar um impulso mais amplo de gastos com defesa na Europa nesta semana. Os custos de longa data da transição ecológica para o envelhecimento da população estão se aproximando para as principais economias.

"Essa combinação de custos mais altos e dívidas mais altas corre o risco de restringir a capacidade de empréstimos futuros em um momento em que as necessidades de investimento são maiores do que nunca", afirmou a OCDE em seu relatório anual sobre a dívida.

Apesar do aumento acentuado, os custos com juros ainda estão abaixo das taxas de mercado vigentes em mais da metade dos países da OCDE e quase um terço da dívida pública dos mercados emergentes, bem como para pouco menos de dois terços da dívida corporativa de alto grau e para quase três quartos da dívida corporativa considerada "junk", segundo o relatório.

Quase metade da dívida pública dos países da OCDE e dos mercados emergentes e cerca de um terço da dívida corporativa vencerão até 2027.

Os países de baixa renda e de alto risco enfrentam os maiores riscos de refinanciamento, com mais da metade de sua dívida vencendo nos próximos três anos e mais de 20% dela neste ano, disse a organização.

À medida que a dívida se torna mais cara, os governos e as empresas precisam garantir que seus empréstimos apoiem o crescimento e a produtividade de longo prazo, disse Serdar Celik, diretor de mercados de capitais e instituições financeiras da OCDE.

"Se eles fizerem dessa forma, não estaremos preocupados... Se não o fizerem dessa forma, se acrescentarem dívidas adicionais e caras, sem aumentar a capacidade produtiva da economia, então veremos tempos mais difíceis."

No entanto, as empresas têm usado empréstimos mais altos desde 2008 para fins financeiros, como refinanciamentos ou pagamentos aos acionistas, enquanto o investimento corporativo caiu desde então, disse a OCDE.

Os mercados emergentes dependentes de empréstimos em moeda estrangeira precisam desenvolver seus mercados de capital locais, disse a OCDE.

O relatório constatou que os custos de empréstimos por meio de títulos denominados em dólares aumentaram de cerca de 4% em 2020 para mais de 6% em 2024, subindo para mais de 8% para nações com economias mais arriscadas e com recomendação de risco. Essas nações têm tido dificuldades para acessar os estoques domésticos de dinheiro devido às baixas taxas de poupança e aos mercados domésticos pouco profundos.