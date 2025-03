Decolagem de voo da Southwest é cancelada após tripulação confundir pista de taxiamento de Orlando

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Um voo da Southwest Airlines abortou a decolagem no aeroporto de Orlando nesta quinta-feira após iniciar o procedimento por engano em uma pista de taxiamento, o mais recente incidente de uma série que levantaram preocupações recentes sobre a segurança da aviação dos EUA.

Um controlador de tráfego aéreo no aeroporto da Flórida cancelou a autorização de decolagem do voo 3278 da Southwest por volta das 9h30 (horário local) após a aeronave iniciar a decolagem em uma pista de taxiamento paralela à pista que deveria ser usada, informou a Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês).

As pistas de taxiamento são vias usadas pelos pilotos para locomover a aeronave entre o terminal e a pista de decolagem.

A Southwest disse que o Boeing 737-800 parou com segurança na pista de taxiamento, retornou ao portão e não houve registro de feridos. O National Transportation Safety Board e a FAA informaram que estão investigando o incidente.

A Southwest também afirmou que está trabalhando com a FAA para entender as circunstâncias do evento e acomodou os clientes em outra aeronave.

Em dezembro, a FAA concluiu uma revisão de segurança da Southwest após uma série de incidentes, incluindo um voo em julho realizado em uma altitude muito baixa sobre a Baía de Tampa e um voo em abril passado que chegou a cerca de 122m do oceano ao largo do Havaí.

Na quarta-feira, a FAA declarou que deve instalar tecnologia de segurança aprimorada em 74 aeroportos até o final de 2026 para ajudar a detectar incursões na pista.

O Secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou também na na quarta-feira que planeja anunciar nos próximos dias um plano para reformular o sistema de controle de tráfego aéreo dos EUA para substituir as tecnologias antigas.

Uma colisão fatal entre um helicóptero do Exército e um jato regional da American Airlines em 29 de janeiro, que matou 67 pessoas perto do Aeroporto Nacional Reagan de Washington, reacendeu as preocupações com a segurança da aviação dos EUA.

Nos últimos dois anos, houve uma série de incidentes preocupantes de quase acidentes que destacaram a pressão sobre as operações de controle de tráfego aéreo, que enfrenta falta de pessoal.

(Reportagem de David Shepardson)