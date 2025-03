Cyrela dobra lucro a R$497 mi no 4º tri, acima do esperado

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Cyrela informou nesta quinta-feira que dobrou seu lucro líquido no quarto trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período de 2023, em resultado acima do esperado pelo mercado.

A construtora reportou lucro líquido de R$497 milhões nos meses de outubro a dezembro, o dobro do lucro de um ano antes, superando projeção de analistas de R$455,5 milhões, segundo média das estimativas compiladas pela LSEG.

A receita líquida da companhia no trimestre, de R$2,5 bilhões, veio pouco acima da expectativa de analistas de R$2,4 bilhões. O desempenho representou uma alta de 47% sobre o faturamento do quarto trimestre de 2023.