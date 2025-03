Praia com 20 tipos de ondas: novo clube de SP cobra R$ 680 mil por título

Um clube particular exclusivo para a elite paulistana, com direito a praia artificial a cerca de 20 minutos da avenida Faria Lima, tem previsão de inauguração para este ano. O valor para se associar ao empreendimento Beyond The Club, localizado no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, varia de R$ 680 mil a R$ 815 mil, custo do título familiar.

O que aconteceu

Praia artificial terá faixa de areia e mais de 20 tipos de onda. Segundo a incorporadora, a praia terá 28 mil m² e capacidade para atender até 900 surfistas por dia. A tecnologia permite criar até 900 ondas por hora, que podem chegar até dois metros de altura e oferecem mais de 20 tipos de ondas, incluindo tubos. "A piscina proporciona uma experiência próxima à do oceano, com água cristalina e som natural das ondas", segundo o projeto.

Títulos custam a partir de R$ 680 mil. Valor pode chegar a R$ 815 mil, a depender da forma de pagamento. Serão oferecidos 3 mil títulos patrimoniais familiares, abrangendo cônjuges, filhos e ascendentes acima de 70 anos. Além da taxa fixa para frequentar o local, os sócios terão de pagar mensalmente 2,3 mil para manutenção do espaço.

Clube com praia artificial de São Paulo será inaugurado em 2025 Imagem: Cedido ao UOL

Hospedagem exclusiva para sócios. Com suítes disponíveis para reservas, o local promete ser ideal para quem deseja passar o final de semana ou simplesmente acordar e já aproveitar as atividades do clube. O clube ainda terá um espaço destinado aos pets dos sócios, com monitoria, recreação e serviços como banho e tosa.

O complexo terá piscinas, spas e simuladores de esportes, como esqui, snowboard, golf e automobilismo. Serão construídas quadras de beach tennis, tênis indoor e de saibro outdoor, squash e padel. Além disso, haverá ainda um campo de futebol society, um espaço para a prática de pickleball e um ginásio poliesportivo.

"O espaço também terá um fitness center da cidade, com 2.200 m² dedicados a atividades como spinning, yoga, pilates e dança, além de fisioterapia integrada e piscinas adequadas tanto para treinos de alta performance quanto para relaxamento. SPAs com saunas oferecem experiências personalizadas, enquanto brinquedoteca, playground e uma arena de e-sports trazem opções para todas as idades", segundo anúncio da administração do Beyond The Club.

Fitness center, que terá 2.200 m², oferecerá atividades como spinning, yoga, pilates e dança Imagem: Cedido ao UOL

Clube ocupará um terreno de 70 mil m², equivalente a cerca de seis campos de futebol. Restaurantes especialidades orientais e contemporâneas, bares, clube para dança, charutaria, sala de jogos e espaço para eventos poderão ser utilizados pelos sócios.

O antigo Teatro Alfa será modernizado e incorporado ao projeto. O objetivo é criar um centro cultural aberto ao público, e que oferecerá benefícios exclusivos aos sócios.

Investimento do projeto é de R$ 1,1 bilhão. Não há data oficial para inauguração, mas a previsão é de abertura ainda em 2025. O empreendimento exclusivo para sócios é uma parceria entre a KSM Realty, Realty Properties e o BTG Pactual Asset Management.