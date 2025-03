China mantém taxas referenciais de empréstimos como esperado

XANGAI (Reuters) - A China manteve as taxas referenciais de empréstimos pelo quinto mês consecutivo nesta quinta-feira, em linha com as expectativas do mercado.

Os primeiros sinais de que a recuperação econômica está ganhando algum impulso e o estreitamento persistente das margens de lucro dos credores reduziram a urgência de mais medidas de afrouxamento, apesar da mudança do banco central para uma postura de política monetária "adequadamente frouxa" este ano.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,1%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,6%.

Em uma pesquisa da Reuters com 33 participantes do mercado realizada esta semana, 29, ou 88% deles, não esperavam mudanças em nenhuma das duas taxas.

Uma série de dados econômicos recentes, incluindo produção industrial e vendas no varejo, forneceu sinais encorajadores para a recuperação contínua da economia. Pequim também adotou mais medidas de estímulo nesta semana para impulsionar o consumo interno.

O Banco do Povo da China disse na semana passada que reduzirá as taxas de juros e de compulsório no momento apropriado e que manterá a liquidez ampla.

"É possível esperar mais afrouxamento monetário, como cortes nas taxas de juros ou no compulsório, este ano. Mas o banco central está aguardando o momento certo para fazer isso, provavelmente quando houver menos pressão de depreciação sobre o iuan", disseram analistas do Commerzbank.