Central sindical argentina anuncia greve geral contra Milei em 10 de abril

BUENOS AIRES (Reuters) - A poderosa Confederação Geral do Trabalho (CGT) da Argentina anunciou nesta quinta-feira que realizará uma greve geral de 24 horas em 10 de abril em protesto contra as medidas de austeridade e reformas econômicas do presidente Javier Milei.

Ainda que Milei tenha conseguido uma redução drástica na inflação altíssima da Argentina, os sindicatos dizem que seus cortes nos gastos públicos causaram demissões em massa e prejudicaram o poder de compra dos consumidores.

O aumento do desemprego será o foco da greve, disse o secretário-geral da CGT, Héctor Daer.

"Não se pode ser um mero espectador das demissões em massa que estão ocorrendo", disse Daer.

A greve será a terceira organizada pela CGT em protesto contra a administração Milei. A central sindical é historicamente identificada com o movimento peronista, agora de oposição.

"Não há nada que justifique uma greve", disse o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, nesta quinta-feira, acrescentando que os líderes sindicais estão tentando "prejudicar o governo".

(Reportagem de Nicolas Misculin)