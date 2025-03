Vistoria de 2024 apontou risco de queda de casarão no Rio, diz prefeitura

Uma vistoria realizada no ano passado pela Defesa Civil municipal no casarão que desabou parcialmente hoje no centro do Rio de Janeiro, matando um homem, apontou risco de queda do imóvel, segundo a prefeitura.

O que aconteceu

Proprietário foi notificado após fiscalização em 17 de setembro, mas não tomou providências. Na época, o imóvel apresentava estado acelerado de degradação, sem telhado, com quedas de revestimento e risco de desprendimento de rebocos da fachada.

Casarão também foi vistoriado pela Defesa Civil em 2023. O local estava abandonado, de acordo com o município.

Dono do imóvel recebe notificações da prefeitura desde 2014. O UOL não conseguiu localizar o proprietário. O espaço está aberto para manifestação.

No momento, a Defesa Civil municipal realiza vistoria no local. Os agentes avaliam se há necessidade de demolir o que sobrou do casarão.

A reportagem questionou a Prefeitura do Rio sobre o motivo do município não ter adotado medidas após o proprietário ignorar as notificações. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Homem morreu após desabamento

A vitima não teve a identidade divulgada. O homem foi encontrado morto em dos veículos soterrados, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre feridos. Ao menos três carros e uma moto ficaram sob os escombros.

"O prédio já está desse jeito há muito tempo", afirmou ao UOL Albert Nsuka, que tem uma barbearia em frente ao edifício. "Há muito tempo ele vem dando sinais de instabilidade, caem pedaços", acrescentou.

O UOL tentou, mas não conseguiu localizar o proprietário do imóvel.