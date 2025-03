Casarão no centro do Rio de Janeiro desaba e uma pessoa morre

Um casarão antigo, na Rua Senador Pompeu, no centro do Rio de Janeiro, desabou na tarde desta quinta-feira, 10, e provocou a morte de uma pessoa, que estava no interior do automóvel atingido pelos escombros. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. A identidade da vítima não foi informada.

A prefeitura do Rio informou que o imóvel é privado, estava abandonado e não havia ocupantes no momento do desabamento. Em nota, disse que o proprietário da edificação já vinha sendo notificado e intimado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano desde 2014 acerca do estado de degradação do casarão. A última vistoria, segundo a administração municipal, foi realizada em 17 de setembro do ano passado.

"Na ocasião, o prédio apresentava acelerado estado de degradação, sem telhado, com quedas de revestimento, e risco de desprendimento de rebocos da fachada", informou a Prefeitura. O dono do espaço não foi localizado.

Agentes dos Bombeiros, da Defesa Civil e da prefeitura estão no local fazendo a retirada dos destroços, que se espalharam pela via. O acidente também atingiu postes e outro veículo estacionado na rua.

O trabalho de buscas por feridos e varredura do local precisou esperar pelo desligamento da energia, o que aconteceu por volta das 16h, segundo o Major Fábio Contreras, do Corpo de Bombeiros. "Agora, estamos atuando com cães farejadores para ajudar na buscas de possíveis outras vítimas que podem estar embaixo dos escombros", disse.

Segundo informações preliminares, pelo menos uma pessoa ficou ferida e precisou ser atendida pelo Samu. Não há, por enquanto, relato de desaparecidos.

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que a Rua Senador Pompeu foi interditada na altura da Rua Visconde da Gávea em função do desabamento do casarão. Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal também foram acionados.

A alternativa para os motoristas é seguir pela Rua Marcílio Dias a partir da Rua Bento Ribeiro, acessar a Rua Visconde da Gávea na lateral do Palácio Duque de Caxias, e seguir pela Avenida Marechal Floriano até a Rua Alexandre Mackenzie. Outra opção é utilizar a Avenida Passos.

As causas do desabamento ainda são desconhecidas. Conforme Contreras, choveu de forma intensa no centro do Rio na manhã desta quinta e nos dias anteriores. Ele informa que todo o quarteirão foi isolado porque há partes da edificação que não caíram e que ainda podem colapsar.

"A parede do terceiro pavimento está bastante inclinada. Por isso, isolamos a área dentro de um raio de cerca de 50 metros, que pega todo o quarteirão, para não ter risco de novas vítimas", disse o major. A Defesa Civil avalia a possibilidade de demolição do espaço.

Contreras diz ainda que a edificação estava sem ocupantes na hora do desabamento. "A porta de entrada estava trancada com um cadeado pelo lado de fora. Mas, para termos certeza que não havia ninguém no local, nós acionamos uma viatura aérea para fazer uma observação de cima", disse o major do Corpo de Bombeiros.