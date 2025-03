Casarão desaba, soterra carros e moto e deixa um morto no centro do Rio

Do UOL, em São Paulo

Um casarão desabou na tarde de hoje, soterrou ao menos quatro veículos e deixou uma pessoa morta no centro do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Desabamento aconteceu por volta das 13h29. O edifício ficava na esquina da rua Senador Pompeu com a rua Visconde da Gávea. Causa não foi esclarecida.

Uma pessoa que estava em um dos carros soterrados morreu no local, segundo os bombeiros. Ainda não há informações de outros feridos. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, CET-Rio, Subprefeitura do Centro e Secretaria de Conservação atuam no local.

Ao menos três carros e uma moto ficaram sob os escombros. Além dos veículos, o desmoronamento derrubou um poste na região e cobriu a rua de destroços.

Carros ficaram soterrados nos escombros do edifício no Rio Imagem: Reprodução / TV Record

A rua Senador Pompeu foi interditada devido ao ocorrido. A informação foi publicada nas redes sociais do Centro de Operações Rio.