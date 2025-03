Brava Energia tem prejuízo de R$1 bi no 4º tri

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A petroleira brasileira Brava Energia registrou prejuízo líquido consolidado de R$1,028 bilhão no quarto trimestre de 2024, comparado ao lucro líquido proforma de R$474,7 milhões no mesmo período do ano anterior, principalmente por impacto de efeitos contábeis, sem efeito no caixa, diante da desvalorização do câmbio.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou R$505 milhões no quarto trimestre, queda de 41% ante o mesmo período de 2023.

A receita líquida da companhia somou R$1,95 bilhão, queda de 14,3% na comparação com um ano antes.

À Reuters, o presidente da Brava, Décio Oddone, afirmou ter expectativas importantes para 2025, incluindo a previsão de atingir mais de 80 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d) de produção nos próximos meses.

"A gente terminou o ano produzindo (pouco mais de) 50 mil barris por dia, já batemos em fevereiro quase 74 mil, estamos para colocar poços novos em Atlanta, voltar com (campo de Manati), tem poços novos em Papa Terra também", disse Oddone.

"A companhia, para frente, é muito diferente dessa empresa que a gente reportou no ano passado."

Em fevereiro, a produção da companhia atingiu 73,9 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), uma alta de 88% versus o quarto trimestre.