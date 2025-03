BC vende US$2 bi em leilões de linha

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu nesta quinta-feira um total de R$2 bilhões em dois leilões com compromisso de recompra realizados durante a manhã, informou a autarquia, um dia após vender outros R$2 bilhões em operações feitas na quarta-feira.

No leilão de linha A, que ocorreu de 10h30 às 10h35 e terá como data de recompra o dia 4 de agosto de 2025, o BC aceitou quatro propostas no valor total de R$1 bilhão, a uma taxa de corte de 5,136%.

No leilão de linha B, também realizado de 10h30 às 10h35 e que terá como data de recompra o dia 3 de setembro de 2025, o BC aceitou quatro propostas no valor total de R$1 bilhão, a uma taxa de corte de 5,156%.

As vendas foram realizadas com base na taxa de câmbio da Ptax das 10h, que marcava R$5,6502.

Essas operações, que haviam sido anunciadas na terça-feira, buscam rolar outra operação de linha realizada em 12 de dezembro, quando a autarquia vendeu R$2 bilhões ao mercado com compromisso de recompra em 2 de abril deste ano.

Na quarta, o BC vendeu outros R$2 bilhões em duas operações com datas de recompras semelhantes aos leilões desta quinta. O objetivo foi rolar uma operação de linha realizada em 13 de novembro que também tinha 2 de abril como data de recompra.

Ao realizar os leilões, o BC garante liquidez ao mercado e evita que a demanda adicional por dólares possa estressar as cotações da moeda norte-americana ante o real.

Nesta sessão, o dólar à vista tinha leve alta frente ao real, acompanhando a força da moeda norte-americana no exterior, uma vez que os investidores ainda digeriam a decisão de política monetária do Federal Reserve na véspera, ofuscando o impacto da própria decisão do Banco Central de elevar a Selic em 1 ponto percentual e sinalizar outro aumento menor para maio. No ano, o dólar acumula queda de 8,2% ante o real.

(Por Fernando Cardoso)