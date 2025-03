Baixou! Echo Pop com Alexa está por menos de R$ 250 com cupom de desconto

O Echo Pop, alto-falante com a assistente virtual Alexa, está com mais de R$ 130 de desconto durante a Semana do Consumidor. O aparelho, que custa R$ 379, está saindo por R$ 263,47 à vista no Pix.

Quem é assinante Prime ainda tem mais R$ 20 de desconto ao usar o cupom "PRIMEPOP" (veja mais abaixo como resgatar o cupom). Assim, o Echo Pop sai por R$ 243,47. Ficou interessado em ter uma Alexa? Confira a seguir o que ela pode fazer.

Como ele funciona

O alto-falante é o modelo mais barato da atual linha de smart speakers da Amazon. Com aspecto de "meia laranja", projeta o som para frente e é ideal para cantos e ambientes menores, como banheiros ou quartos. Também é uma boa opção para presentear crianças.

O aparelho vem com Alexa, assistente virtual que permite programar e automatizar várias funções. É possível, por exemplo, programar as luzes para acender quando começar a escurecer ou apagar na hora de dormir.

A Alexa ainda pode definir alarmes, informar a previsão do tempo, ler notícias, fazer compras, criar listas, realizar chamadas e responder perguntas, tornando a rotina doméstica mais prática e conectada.

Como resgatar o cupom de desconto

Para conseguir o desconto de R$ 20 é preciso que você seja assinante do Amazon Prime. Caso não seja, é possível fazer uma assinatura grátis por 30 dias e depois cancelar para aproveitar a oferta.

Ao clicar no botão "Comprar" mais abaixo você será redirecionado para o site ou app da Amazon. Marque a opção "Resgatar" na página do produto e depois em "Adicionar ao carrinho".

Na hora de fechar o pedido você verá o desconto aplicado. Selecione a opção de pagamento no Pix para ter mais 10% de desconto.

