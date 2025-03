Avião faz pouso de emergência na China após fogo no bagageiro; vídeo

Um voo da Hong Kong Airlines fez um pouso de emergência hoje em Fuzhou, na China, após um incêndio no compartimento de bagagens do avião.

O que aconteceu

O voo HX115 havia saído de Hangzou para Hong Kong. A aeronave transportava 160 passageiros e oito tripulantes quando o acidente ocorreu por volta das 13h do horário local.

Os passageiros relataram ter ouvido uma explosão durante o voo. Na sequência, uma fumaça teria tomado conta do avião, segundo o jornal The Standard, de Hong Kong.

Vídeos nas redes sociais captaram o momento do princípio de fogo. As imagens mostram a tripulação e os passageiros em desespero jogando água e suco para apagar as chamas do compartimento, que aparece carbonizado.

Carregador portátil pode ter causado o incêndio, sendo a mídia local. A causa, no entanto, será investigada pelas autoridades.

Fogo foi extinto. A companhia aérea informou à imprensa que o avião pousou em segurança e um voo para Hong Kong foi organizado.