Aumento dos gastos da UE com defesa torna a inflação mais difícil de prever, diz Knot, do BCE

AMSTERDÃ (Reuters) - A Europa tem justificativa para aumentar os gastos com defesa, mas isso aumentará a dívida e tornará a inflação ou a direção da política monetária mais difíceis de prever, disse o chefe do banco central holandês, Klaas Knot, nesta quinta-feira.

O BCE cortou as taxas de juros seis vezes desde junho do ano passado, mas deu poucos ou nenhum sinal sobre movimentos futuros, argumentando que a incerteza generalizada exige vigilância e pragmatismo na tomada de decisões em cada reunião.

A iminente guerra comercial com os Estados Unidos e a necessidade de aumentar os gastos com defesa para preencher o vazio criado pela retirada dos EUA estão entre os principais desafios que podem ter um impacto profundo e duradouro sobre os preços e o crescimento.

"Uma isenção temporária das regras orçamentárias para gastos adicionais com defesa é justificável", disse Knot, o membro mais antigo do Conselho do BCE, em uma coletiva de imprensa. "Mas a isenção deve ser realmente temporária, já que os níveis de dívida pública na UE ainda são muito altos."

A Alemanha está mudando seu freio da dívida consagrado constitucionalmente para financiar mais gastos militares, enquanto a UE também anunciou planos para relaxar as regras orçamentárias sobre gastos com defesa.

Embora esses gastos extras esperados provavelmente impulsionem o crescimento, eles já aumentaram os custos dos empréstimos, desencadeando duas forças opostas para a inflação.

Uma guerra comercial também complica o cenário. Na quinta-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, argumentou que um conflito comercial com retaliação pode reduzir o crescimento da zona do euro em meio ponto percentual no primeiro ano, ao mesmo tempo em que aumentaria a inflação na mesma magnitude.

"A incerteza sobre a direção da inflação é a maior em muito tempo", disse Knot, argumentando que permanece com a mente totalmente aberta sobre a decisão de política monetária do banco em abril.

As expectativas de inflação de prazo mais longo baseadas no mercado aumentaram com o anúncio do pacote fiscal alemão, mas vêm caindo desde então e agora estão em 2,15%, ainda acima da meta de 2% do BCE.

"É muito difícil dizer qual será o rumo das taxas de juros, assim como é muito difícil dizer qual será o rumo da inflação europeia com todos os acontecimentos que estão ocorrendo tão rapidamente", disse Knot, cujo mandato termina em meados do ano.

Os investidores agora veem uma chance de aproximadamente 60% de um corte nos juros em abril, mas um movimento até junho está totalmente precificado. Os mercados então veem outro corte antes do final do ano, levando a taxa de depósito para 2%.

(Reportagem de Bart Meijer)