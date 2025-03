Arrecadação do Brasil com royalties do petróleo deve crescer 9,7% entre 2025 e 2029, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A arrecadação do Brasil com royalties da indústria de petróleo e gás vai crescer 9,7% entre 2025 e 2029, enquanto o recolhimento de participações especiais, que incidem apenas sobre campos com grande volume de produção ou grande rentabilidade, vai recuar no período.

O Brasil deverá arrecadar cerca de R$74,6 bilhões em royalties do petróleo e gás em 2029, contra aproximadamente R$68 estimados para este ano, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quinta-feira.

Os royalties são compensações financeiras pagas mensalmente pelas empresas que produzem petróleo e gás no território brasileiro e incidem sobre o valor da produção do campo.

A estimativa para 2029 leva em consideração um Brent a US$66,50 e o dólar a R$5,92 naquele ano, segundo as informações publicadas no site da reguladora.

Para a estimativa de 2025, a ANP considera o Brent a US$74,52 e om câmbio a R$5,93 por dólar.

No período estimado, entretanto, a ANP informou que 2028 será o ano com a maior arrecadação de royalties do petróleo e gás, somando cerca de R$75,8 bilhões.

Já o recolhimento das participações especiais -- que são compensações financeiras pagas trimestralmente pelas empresas apenas para campos com grande volume de produção ou grande rentabilidade -- deverá somar aproximadamente R$25 bilhões em 2029, queda de 22,8% ante o estimado para 2025 (R$32,4 bi).

(Por Marta Nogueira)