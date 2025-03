Aposentada empurrada por policial volta a protestar na Argentina

Beatriz Blanco, 81, voltou a protestar no Congresso uma semana após ser empurrada por um policial e sofrer uma lesão na cabeça. Ela nega ter atacado o agente e diz que luta por reajustes na aposentadoria há cinco anos.

O que aconteceu

Beatriz Blanco, a aposentada de 81 anos que sofreu uma lesão na cabeça após ser empurrada por um policial durante uma manifestação na semana passada, voltou a protestar nesta quarta-feira (19) em frente ao Congresso, em Buenos Aires.

Ela participa das manifestações há cinco anos para exigir reajustes na aposentadoria e negou qualquer vínculo partidário.

Quero liberdade e dizer o que sinto, porque tenho direitos Beatriz Blanco em entrevista à mídia argentina

Imagens do episódio da última quarta-feira mostram o momento em que um policial dá um passo à frente e empurra a idosa, que cai de costas no chão. A repressão deixou mais de 50 feridos, entre eles o fotógrafo Pablo Grillo, atingido por uma cápsula de gás lacrimogêneo na cabeça.

Blanco nega agressão a policial

Após o incidente, a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, chamou Blanco de "patoteira" e sugeriu que ela teria atacado o policial antes de ser derrubada. A aposentada negou e afirmou que apenas tentou chamar a atenção do agente para conversar.

Eu não bati nele, só toquei para que me escutasse. Mas eles têm algo dentro do capacete que não deixa ouvir. Ele se virou e me bateu com o cassetete Beatriz Blanco

Ela foi socorrida e levada ao Hospital Argerich, onde recebeu atendimento e teve alta no mesmo dia.

Diante da repressão da semana passada, um forte esquema de segurança foi montado nesta quarta-feira para conter os manifestantes.

Que haja o que houver, mas que não nos empurrem, nem nos batam. Que nos deixem dizer o que queremos Beatriz Blanco

Gastos com remédios e luta por reajuste

Blanco afirmou que recebe uma aposentadoria de 400.000 pesos argentinos (cerca de R$ 2.174), mas precisa gastar 170.000 pesos (cerca de R$ 924) por mês com medicamentos. Ela disse que continuará participando dos protestos por melhores condições para os aposentados.