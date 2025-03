Após bronca, senador diz não se arrepender de fala sobre enforcar Marina

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) se queixou ontem no plenário após levar uma bronca do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), por dizer que queria enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

O que aconteceu

Plínio Valério disse que fala sobre enforcamento foi "brincadeira" e que não se arrepende. "Eu falei: 'Imaginem vocês o que é ficar com a Marina por seis horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la'. Todo mundo riu, eu ri", falou. "Se você perguntar: 'Você faria de novo?' Não. Mas se me arrependo? Não. Foi uma brincadeira".

Me acusar de machismo é até engraçado, o meu perfil está lá, é só olhar: eu fiquei viúvo, uma mulher, casei de novo, duas. Tenho três filhas, uma enteada, seis netas, três irmãs.

Senador Plínio Valério (PSDB-AM), após dizer que enforcaria ministra

Valério declarou ainda que tratou ministra com toda a educação "por ser mulher, ministra, negra e frágil". "Ela provocou e eu não entrei nisso, com toda a educação, por ser mulher, por ser ministra, por ser negra, por ser frágil, foi tratada com toda delicadeza, e ela sabe disso".

Senador falou que "se encanta" com a revolta causada pela fala dele, mas não com "a falta de sensibilidade" da ministra em não permitir a construção da BR-319. A estrada de 600 km que ligaria Porto Velho a Manaus é alvo de disputa há anos, por cruzar áreas de floresta protegida e de comunidades indígenas.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre defendeu a ministra e deu bronca no senador ontem. Ele falou que a fala foi "completamente infeliz" e sugeriu que Plínio se desculpasse. "Não concordo com muitas posições ideológicas da ministra de Estado do Meio Ambiente em relação ao país, mas acho que meu querido colega senador Plínio Valério precisa fazer uma referência em relação a essa fala", comentou.

Marina disse que "quem faz ameaças à vida dos outros de brincadeira e ri, só os psicopatas". "Dificilmente isso é dito contra um homem. É dito contra uma mulher, uma mulher preta, de origem humilde e que tem uma agenda que em muitos momentos confronta os interesses de alguns e que deveria ficar apenas no espaço da divergência política e não no incentivo à violência", falou Marina ontem.