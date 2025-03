Alemães barrados nos EUA geram alerta em Berlim - Ministério alemão do Exterior adverte cidadãos que visto de entrada nos EUA não garante acesso ao país. Alerta ocorre após três alemães serem detidos quando ingressavam nos EUA, em meio a endurecimento de controles.A Alemanha atualizou suas recomendações de viagens para os Estados Unidos para alertar seus cidadãos que um visto ou isenção de visto de entrada não garante o acesso ao país, após Washington reforçar os controles como parte do endurecimento da política migratória adotada do governo do presidente Donald Trump.

A recomendação foi emitida depois de três alemães serem barrados pelas autoridades americanas de fronteira, informou um porta-voz do Ministério alemão do Exterior nesta quarta-feira (19/03).

Um desses casos envolveu um cidadão alemão que vive no país, que, de acordo com familiares, está detido em Boston há mais de uma semana.

De acordo com a emissora pública WGBH, sediada em Boston, o alemão, que possui uma autorização de residência – o chamado "green card" – foi detido este mês por autoridades de imigração no aeroporto de Boston ao retornar ao país vindo de Luxemburgo e estava sendo mantido em um centro de detenção.

Outros dois casos receberam ampla cobertura na imprensa alemã.

Um deles envolve um alemão de 25 anos, detido ao cruzar a fronteira do México com sua noiva americana em fevereiro, de acordo com a revista alemã Der Spiegel. Ele passou duas semanas detido antes de ser enviado de volta para a Alemanha. De acordo com sua noiva, ele foi detido depois de responder incorretamente a uma pergunta sobre onde morava, devido ao seu fraco domínio do inglês.

O outro caso envolve uma mulher de 29 anos que também foi parada na fronteira entre os EUA e o México em janeiro. Amigos relataram que ela estava viajando com equipamento de tatuagem - que pode ter sido interpretado pelos funcionários da imigração como um sinal de que ela estava planejando trabalhar nos EUA. Segundo os relatos, ela passou três semanas detida, incluindo nove dias em confinamento solitário - uma alegação refutada pelo centro de detenção.

De acordo com portal de internet do Ministério, ter antecedentes criminais nos EUA, fornecer informações falsas sobre o propósito da viagem ou até mesmo uma curta extensão da permanência além do prazo oficial pode levar à prisão, detenção e deportação ao entrar ou sair do país.

Trump reforça controle de fronteiras

O porta-voz da pasta disse que o Berlim leva a sério esses incidentes. A recomendação atualizada alerta que obter um visto ou um documento do Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem (ESTA) não garante a entrada no país. "A decisão final cabe às autoridades de fronteira dos EUA", disse o porta-voz, afirmando que o mesmo se aplica às autoridades alemãs.

Desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump assinou uma série de ordens executivas relacionadas à imigração que tornam mais rigorosos os procedimentos nas fronteiras, como a verificação de vistos, e impõem uma forte repressão a imigrantes sem documentos.

O Ministério do Exterior da Alemanha disse que estava investigando se as detenções recentes eram casos isolados ou parte de uma mudança na política americana.

Turistas da Alemanha e de outros países da União Europeia (UE) normalmente têm acesso sem visto aos EUA por um prazo de até 90 dias.

