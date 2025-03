Ações de China e Hong Kong caem com cautela dos investidores após fortes ganhos

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China caíram e o mercado acionário de Hong Kong fechou com queda de mais de 2% nesta quinta-feira, com os investidores mostrando cautela com a volatilidade de curto prazo após ganhos nos papéis de tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,51%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,88%.

O subíndice do CSI300 do setor financeiro teve queda de 1,07%, o setor de bens de consumo básicos perdeu 1,62%, o índice imobiliário caiu 0,43% e o subíndice do setor de saúde recuou 1,11%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 2,23%, sua maior queda diária em março. Os gigantes da tecnologia listados em Hong Kong ampliaram as perdas, recuando até 3,4%.

As ações de Hong Kong acumularam ganhos significativos na sessão anterior e, como resultado, alguns investidores realizaram lucros, o que é bastante normal, disse Kenny Ng, estrategista de valores mobiliários da China Everbright Securities International.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,23%, a 24.219 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,51%, a 3.408 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,88%, a 3.974 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,32%, a 2.637 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,90%, a 22.377 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,57%, a 3.930 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,16%, a 7.918 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen, reportagem adicional de Rae Wee)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS CMO