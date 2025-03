Ações caem em pregão volátil de olho nas perspectivas econômicas e tarifárias

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos EUA fecharam em leve baixa nesta quinta-feira, após oscilarem entre ganhos e perdas, com os investidores avaliando a última rodada de dados econômicos e o comunicado do Federal Reserve num cenário de preocupações com tarifas.

A pressão de venda se intensificou nas últimas semanas, depois que uma série de indicadores econômicos sinalizou que a economia e o sentimento do consumidor podem estar esfriando, conforme o governo Trump impõe tarifas comerciais recíprocas.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,22%, para terminar em 5.662,64 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,35%, para 17.688,78. O Dow Jones Industrial Average teve variação negativa de 0,03%, para 41.953,32.