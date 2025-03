Paraná Pesquisas: Bolsonarista Zucco (PL) lidera para governo do RS em 2026

O tenente-coronel Luciano Zucco (PL-RS), deputado federal bolsonarista mais conhecido apenas como Zucco, lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul em 2026, conforme levantamento do instituto Paraná Pesquisas contratado pelo próprio PL.

O que aconteceu

Zucco tem 27,4% das intenções de votos. Em seguida, aparece a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), com 21,2%, tecnicamente empatada com o também ex-deputado estadual Edegar Pretto (PT), com 21%. Veja os números:

Zucco (PL): 27,4%

27,4% Juliana Brizola (PDT): 21,2%

21,2% Edegar Pretto (PT): 21%

21% Gabriel Souza (MDB): 9,2%

9,2% Paula Mascarenhas (PSDB): 4,3%

4,3% Augusto Nardes (sem partido): 2,3%

2,3% Nenhum/branco/nulo: 10,7%

Não sabem/não responderam - 3,9%

Leite seria eleito para o Senado

O atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) Imagem: Reprodução do Youtube / Governo do RS - 17.05.24

O instituto também questionou em quem os eleitores votariam para senador se o pleito fosse hoje. O atual governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), que está em seu segundo mandato, é o mais citado, com 43,1%. Depois vem a ex-deputada federal Manuela d'Ávilla (sem partido), com 23,2%, empatada tecnicamente com o ex-ministro do governo Bolsonaro Onyx Lorenzoni, com 21,3%. Os entrevistados podiam escolher até dois nomes.

Eduardo Leite (PSDB): 43,1%

43,1% Manuela d'Ávila (sem partido): 23,2%

23,2% Onyx Lorenzoni (PL): 21,3%

21,3% Zucco (PL): 17,6%

17,6% Marcel van Hattem (Novo): 17,2%

17,2% Paulo Pimenta (PT): 13,4%

13,4% Luis Carlos Heinze (PP): 12,3%

12,3% Osmar Terra (MDB) 6,9%

6,9% Giovani Cherini (PL): 5,8%

5,8% Márcio Biolchi (MDB): 2%

2% Nenhum/branco/nulo: 6%

Não sabem/não responderam: 3,8%

63,5% aprovam gestão do governador

Dos gaúchos entrevistados, 63,5% aprovam a gestão Leite. Já 32,4% desaprovam, e 4,2% não sabem ou não opinaram.

Aprovam: 63,5%

63,5% Desaprovam: 32,4%

32,4% Não sabem ou não opinaram: 4,2%

A administração do governador é ótima ou boa para 44,8%. Por outro lado, 23,4% a qualificam como ruim ou péssima. Dos entrevistados, 1,6% não sabem ou não opinaram.

A pesquisa ouviu 1.628 eleitores em 65 municípios gaúchos entre 12 e 16 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.