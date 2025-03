Após conversa com Trump, Zelensky diz concordar com trégua parcial

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quarta-feira (19) com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os planos de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Zelensky concordou com uma trégua de 30 dias sobre as infraestruturas energéticas, que foi anunciada na terça-feira (18) por Trump e Vladimir Putin, presidente russo.

O que aconteceu

Conversa aconteceu pouco depois de Rússia e Ucrânia anunciarem ter trocado 175 prisioneiros de guerra de cada lado. A ligação telefônica entre Trump e Zelensky durou cerca de uma hora.

Trump havia conversado com Vladimir Putin na terça-feira (18). "Grande parte da conversa se baseou na conversa de ontem com o presidente Putin para alinhar as demandas e necessidades tanto da Rússia como da Ucrânia. Estamos muito bem encaminhados", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Após falar com Trump, Zelensky reafirmou que seu país está pronto para interromper os ataques à infraestrutura energética russa. "Se os russos não atacarem as nossas instalações, nós não atacaremos as deles", declarou. A trégua parcial tem duração prevista de 30 dias.

Instruímos nossas equipes a resolver questões técnicas relacionadas à implementação e expansão do cessar-fogo parcial. As equipes ucranianas e americanas estão prontas para se reunir na Arábia Saudita nos próximos dias para continuar coordenando os passos em direção à paz Volodymyr Zelensky

O emissário dos EUA, Steve Witkoff, afirmou nesta quarta-feira que espera um cessar completo e temporário "dentro de duas semanas". Em entrevista à Bloomberg TV, ele também afirmou que Estados Unidos irão se encontrar na Arábia Saudita para negociações no início da próxima semana.

A Casa Branca sugeriu que os EUA podem vir a assumir usinas de energia na Ucrânia para evitar que elas voltem a ser bombardeadas pela Rússia. Em um comunicado, assinado pelo secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro nacional de segurança Mike Waltz, a Casa Branca afirmou que Trump disse a Zelenski que os EUA poderiam ser "muito úteis em administrar as plantas", dada a expertise do país em "eletricidade e serviços", e que torná-las "propriedade americana" poderia ser a melhor forma de protegê-las.

(Com AFP e Deutsche Welle)