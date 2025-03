Zelensky anuncia que conversará com Trump nesta quarta-feira

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou que conversará nesta quarta-feira (19) com Donald Trump, para conhecer os detalhes da conversa do presidente dos Estados Unidos com o homólogo da Rússia, Vladimir Putin.

"Hoje, eu terei contato com o presidente Trump e vamos discutir os próximos passos", declarou Zelensky durante uma entrevista coletiva na Finlândia.

O Kremlin anunciou na terça-feira que Putin aceitou uma pausa durante 30 dias dos ataques contra instalações do setor de energia e que exigiu o fim da ajuda militar estrangeira à Ucrânia.

Zelensky declarou que não se deve aceitar a menor concessão em termos de ajuda à Ucrânia, mas ao contrário, deve-se reforçar a assistência ao país, que luta há três anos contra a invasão russa.

Além disso, o presidente ucraniano afirmou que os Estados Unidos deveriam ser a "principal entidade de supervisão", do cessar-fogo parcial.

bur/alf/avl/es/zm/fp

© Agence France-Presse