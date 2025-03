Whey, creatina, YoPro: suplementos estão com até 50% de desconto hoje

A temporada de descontos da Semana do Consumidor está com preços atrativos para quem deseja renovar o estoque de suplementos em casa. Encontramos ofertas em refis e potes de whey protein e creatina, além de bebidas e barras de proteína.

Vale ressaltar que, por mais que esses produtos sejam vendidos livremente, é importante consultar um nutricionista antes de consumir qualquer suplemento.

Confira a seguir as opções que o Guia de Compras UOL selecionou:

Sabor chocolate

Cada unidade contém 15 g de proteínas

Sabor baunilha

Cada porção tem 30 g de proteína

Com sabor morango, é um blend de proteína concentrada e isolada

Cada porção contém 30 g de proteína

Formulado com creatina mono-hidratada em conjunto com o carboidrado maltodextrina

Cada dose possui 12 calorias e entrega 3 g da substância

Promete 98,1% de pureza na matéria-prima

É rapidamente absorvida pelo corpo, conforme o fabricante

100% pura, segunda a marca

Monohidratada e micronizada

