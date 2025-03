Wall Street avança com atenções voltadas para decisão do Fed

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, em um momento em que persistem as preocupações com as políticas comerciais e seu impacto sobre a economia.

A expectativa é de que o banco central dos Estados Unidos deixará sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% quando divulgar sua decisão às 15h (horário de Brasília).

Operadores avaliam que o Fed reduzirá os custos dos empréstimos com pelo menos dois cortes de 25 pontos-base até dezembro, sendo o primeiro esperado para julho, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O foco estará nas novas projeções econômicas das autoridades, que darão uma ideia de como eles acham que as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, afetarão o crescimento econômico, a inflação e o desemprego.

"O Fed está enfrentando a mesma incerteza que os participantes do mercado em termos de como as tarifas vão realmente se desenrolar", disse Jordan Rizzuto, diretor de investimentos da GammaRoad Capital Partners.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,51%, para 41.792,36 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,43%, a 5.638,60 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,55%, para 17.600,31 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 subiam, liderados por um ganho de 0,8% nas ações de consumo discricionário.