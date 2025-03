Wall Street avança após Fed manter juros inalterados

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos avançaram nesta quarta-feira depois que o Federal Reserve manteve os juros inalterados, conforme amplamente esperado, e enquanto o banco central norte-americano e investidores continuam a avaliar como as políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, afetam a economia e a inflação do país.

O banco central norte-americano manteve sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50%, e indicou que dois cortes de 0,25 ponto na taxa de juros são prováveis ainda este ano -- a mesma projeção mediana de três meses atrás. O Fed também previu um crescimento econômico mais lento e uma inflação mais alta.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,08%, para 5.675,44 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,41%, para 17.751,11 pontos. O Dow Jones subiu 0,93%, para 41.967,92 pontos.