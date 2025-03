Votorantim Cimentos tem queda de 17% no lucro de 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A Votorantim Cimentos anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido ajustado de R$2,17 bilhões em 2024, 17% abaixo do obtido um ano antes, pressionado em parte por impacto da volatilidade de juros sobre o resultado financeiro, segundo balanço da maior produtora de cimento do Brasil.

A companhia teve um volume de vendas praticamente estável, subindo 1% ante 2023, para 35,4 milhões de toneladas, enquanto a receita líquida avançou 3%, a R$26,5 bilhões, "com destaque para os países da Europa e Ásia e estabilidade do Brasil", afirmou a empresa.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$6,47 bilhões, 16% maior que o obtido em 2023, com margem passando de 22% para 24%. Segundo a companhia, o Ebitda ajustado do ano passado foi recorde.

No período a Votorantim apurou crescimento de 3% no custo do produto vendido, enquanto as despesas gerais e administrativas subiram 12%.

A operação no Brasil produziu um aumento de 4% no Ebitda ajustado, a R$2,63 bilhões, enquanto na América do Norte houve crescimento de 6%, a R$2,3 bilhões, desconsiderando efeitos cambiais. Na região envolvendo Europa, África e Ásia, o Ebitda ajustado cresceu 32% em moeda local, para R$1,1 bilhão, "decorrente de dinâmica de mercado e menores custos variáveis, principalmente combustível e energia elétrica", afirmou a empresa. "Tivemos também um importante ciclo de captura de sinergias dos ativos adquiridos nos últimos anos no sul da Espanha", acrescentou a Votorantim Cimentos.

A empresa terminou o ano com uma alavancagem de 1,66 vez, acima do nível de 1,37 de um ano antes, e caixa de R$5,2 bilhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)