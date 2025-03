Vivara tem salto no lucro do 4º tri

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Vivara apurou lucro líquido de quase R$300 milhões no quarto trimestre do ano passado, um salto de 91,9% em relação ao desempenho no mesmo período do exercício anterior, em resultado ajudado por alterações de critérios contábeis, mas também marcado por melhora em margens.

Em resultados comparáveis, o lucro somou R$204,6 milhões, aumento de 42% ano a ano, conforme dados divulgados pela rede de joalherias na véspera.

A receita líquida cresceu 17,4%, para R$913,3 milhões, com as vendas mesmas lojas (lojas físicas e digital) aumentando 8,5%, uma desaceleração após expansão de 15% um ano antes. O total de despesas teve acréscimo de 4,6%, enquanto a margem bruta aumentou 4,3 pontos percentuais, para 74,3%.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado totalizou R$300,6 milhões, alta de 50% ano a ano, com margem nessa métrica passando para 32,9%, de 25,8% um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$191,3 milhões para a Vivara no quarto trimestre, com Ebitda de R$272,4 milhões, segundo dados da Lseg.

A companhia disse que o Ebitda foi ajustado pela despesa de aluguel dos contratos classificados pelo padrão IFRS/16, bem como por efeitos não recorrentes, incluindo R$4 milhões referentes a êxitos de advogados, R$4,4 milhões de crédito de PIS/Cofins e R$1,8 milhão de ajuste da estrutura organizacional.

A expansão na margem, segundo a Vivara, decorreu de "importante alavancagem operacional" vinda de despesas de vendas, com a normalização dos patamares da linha de pessoal e revisita das despesas de marketing e eventos, e de uma estrutura de despesas gerais e administrativa mais otimizada.

No quarto trimestre, a empresa consumiu R$176,4 milhões de caixa operacional, comparado com uma geração de caixa de R$126 milhões no mesmo período de 2023, em razão de aumento da linha de estoque, diretamente impactada pelo alta valorização do preço das commodities.

A rede encerrou o ano passado com 71 aberturas de lojas no Brasil e 1 no Panamá, atingindo 457 pontos de vendas em operação, sendo 265 lojas Vivara, 180 lojas Life e 11 quiosques no Brasil. Para 2025, prevê a abertura de 40 a 50 lojas das marcas Vivara e Life.