TV Brasil estreia série sobre criadora do projeto Casa de Passagem

A série documental Eu não desisto de você, obra independente inédita, estreia na programação da TV Brasil nesta quinta-feira (20), às 23h. A produção resgata a trajetória e o legado da ativista pernambucana Ana Vasconcelos (1944-2009), que criou a organização não governamental (ONG) Casa de Passagem, com o objetivo de combater a violência e a exploração sexual de jovens em situação de rua.

A produção biográfica retoma a trajetória da advogada pelos testemunhos de ex-meninas moradoras de rua do Recife, que frequentaram a Casa de Passagem na década de 1990.

No seriado, a protagonista Maria Betânia da Silva, atualmente psicopedagoga, sai em busca de outras mulheres que tiveram suas vidas transformadas por Ana Vasconcelos. O passado e o presente se entrelaçam em um olhar feminino e delicado sobre a condição das mulheres ao longo do tempo.

Em cinco episódios de 26 minutos com edições semanais, Eu não desisto de você apresenta a história da criadora do espaço na capital pernambucana que, por mais de duas décadas, atendeu meninas, adolescentes e mulheres em situação de rua ou vivendo em comunidades carentes do Recife.

Com direção de Carla Sarmento, o conteúdo produzido pela Ouriço Filmes combina imagens de acervo do trabalho realizado pela entidade com gravações atuais das personagens que vivenciaram aquelas experiências na instituição. A série foi desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas.

Evitando o esquecimento

A Casa de Passagem fechou as portas durante a pandemia de covid-19, antes do início das filmagens do seriado. As mulheres retratadas no programa encontraram na pessoa de Ana e na ONG apoio para enfrentar todo tipo de violência sofrida na cidade.

Com a obra documental, a diretora Carla Sarmento, que conheceu e chegou a trabalhar com a ativista, busca reavivar o nome de Ana Vasconcelos.

"Não me conformo que, com toda a sua importância na área dos direitos humanos e com tudo o que ela fez, Ana tenha caído no esquecimento", diz a idealizadora da série. "Meu sonho é que o documentário também ajude a reabrir a Casa de Passagem", afirma Carla.

Direitos dos mais vulneráveis

Eu não desisto de você era uma das frases recorrentes da advogada Ana Vasconcelos, ativista pelos direitos humanos e fundadora da Casa de Passagem quando alguma garota que frequentava a instituição tinha uma recaída para as drogas ou para a prostituição no fim dos anos 1980.

Na época, Recife aparecia como uma das cidades mais violentas e piores para se viver. Nada convencional, a ativista iniciou naquele tempo um trabalho que transformou centenas de vidas, ao combater, de forma pioneira, a violência contra as meninas em situação de rua.

Hoje na faixa dos 40 anos, as mulheres que prestaram depoimentos sobre a fundadora da Casa de Passagem sobreviviam nas ruas ou em comunidades pobres da capital e tiveram sua dignidade resgatada, ao receberem atenção, cuidados, educação, informação e apoio na entidade.

Em cada episódio, a vida de uma dessas mulheres é entrelaçada à história de Ana. Esse trabalho altruísta da advogada fez a diferença para muitas pessoas em um momento da sociedade em que a população em situação de rua era "invisível".

O seriado destaca que os direitos dos mais vulneráveis, em especial meninas e mulheres pretas, era violado no cotidiano. Apesar disso, a iniciativa de Ana por meio da Casa de Passagem mostra que, mesmo quando tudo indica o contrário, é possível ter esperança.

Formada em pedagogia, Maria Betânia da Silva, hoje com quatro filhos e três netos, faz o fio condutor da produção e narra passagens marcantes daquele período. Em sua juventude, ela era considerada muito violenta e chegou a ser presa ainda adolescente.

Os episódios de Eu não desisto de você percorrem os espaços, as ruas e as casas dessas mulheres, antigas meninas de rua, trilhando a geografia afetiva onde elas viviam e onde estão agora. As vozes de Betânia, Janaína, Miranir, Dora, Roberta, Alexandra, Raquel, Raquel, Virlane, Adilza, Roseane e Angela ajudam a contar como Ana Vasconcelos se mobilizou, enfrentou desafios e idealizou uma organização mais tarde reconhecida nacional e internacionalmente.

Valorização do conteúdo independente

Exibida pela TV Brasil às quintas-feiras, às 23h, a série Eu não desisto de você é é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas.

A TV Brasil é um dos canais que mais exibem conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas de televisão. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto.

