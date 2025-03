Teto de igreja desaba durante instalação de placas solares em Goiânia

Do UOL, em São Paulo

O teto de uma igreja evangélica desabou em Goiânia na manhã de hoje. Uma pessoa precisou de atendimento médico e foi levada ao hospital.

O que aconteceu

Quatro pessoas trabalhavam na instalação de placas solares no teto do templo quando ele desabou. O desabamento aconteceu na igreja evangélica Videira, localizada no Setor Leste Vila Nova.

Uma pessoa que estava sob o telhado foi socorrida para o Hospital de Urgências de Goiás com trauma cranioencefálico moderado e uma contusão na região lombar. Os outros quatro não precisaram de atendimento médico.

Os trabalhadores não caíram junto ao telhado, mas precisaram aguardar resgate dos bombeiros. Eles ficaram presos na parte superior da igreja e não desceram por causa do risco de desabamento no local.

Estrutura está comprometida e Defesa Civil sugeriu que o que restou do templo seja demolido. Em nota, a Prefeitura de Goiânia afirmou que não há mais segurança para eventuais reformas no local.

"Prédio está completamente destruído", diz pastor. Em publicação nas redes sociais, Aluízio Silva, presidente da Videira, afirmou que os fieis estão "consternados e perplexos". Ele pediu a orações e comemorou o fato de que ninguém ficou gravemente ferido.

Suspeita é de que o teto da igreja não tenha aguentado o peso das placas solares. Segundo o pastor, um parecer técnico autorizou a colocação das placas antes do acidente.